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Karadeniz’in saklı cenneti: Bayburt

Karadeniz’in saklı cenneti: Bayburt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 16:49
Çoruh Nehri'ne sırtını dayayan saklı hazine Bayburt gelenek, görenek, yöresel yemekleriyle adeta göz dolduruyor.  İşte A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'nun izlenimleri...
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Karadeniz’in saklı cenneti: Bayburt
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