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Kanlı Noel katliamının 60. yılı! Tanıkları A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 24.12.2023 15:05
Kıbrıslı Türkler 20 Aralık 1963'te EOKA terör örgütü üyesi Rumlar tarafından tarihin en kanlı katliamına maruz kaldı. "Kanlı Noel" olarak adlandırılan bu katliamda 364 Türk şehit edildi. Binlercesi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Katliam, üzerinden 60 yıl geçse de unutulmadı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, o gün yaşananları dönemin tanıklarıyla konuştu.
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