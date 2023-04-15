15 Nisan 2023, Cumartesi
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Kandil'in "CHP ayarlı" 14 Mayıs planı ne?
HDP ile işbirliği nedeniyle milliyetçi seçmenin muhalefetten giderek uzaklaştığını gören Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmalarında vatan ve bayrak vurgusunu öne çıkarmaya başladı. Yedili koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin ardından Ankara’da da ''Vatan ve Bayrak kırmızı çizgimizdir'' dedi. Bu da HDP'ye verilen sözleri akıllara getirdi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Prof. Dr. Cüneyt Akalın aktardı.