15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kandil'in "CHP ayarlı" 14 Mayıs planı ne?

Kandil'in "CHP ayarlı" 14 Mayıs planı ne?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2023 15:14
HDP ile işbirliği nedeniyle milliyetçi seçmenin muhalefetten giderek uzaklaştığını gören Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmalarında vatan ve bayrak vurgusunu öne çıkarmaya başladı. Yedili koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin ardından Ankara’da da ''Vatan ve Bayrak kırmızı çizgimizdir'' dedi. Bu da HDP'ye verilen sözleri akıllara getirdi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Prof. Dr. Cüneyt Akalın aktardı.
Kandil’in CHP ayarlı 14 Mayıs planı ne?
Kandil'in "CHP ayarlı" 14 Mayıs planı ne?
İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul barajlarında son durum ne?
Altay’ı yeni nesil zırh koruyacak!
Altay'ı yeni nesil zırh koruyacak!
Ak Parti: Daha yeşil bir Türkiye vizyonu
Ak Parti: "Daha yeşil bir Türkiye vizyonu"
14 Mayıs seçim takvimi işliyor
14 Mayıs seçim takvimi işliyor
A Haber sokağın nabzını tuttu
A Haber sokağın nabzını tuttu
AK Parti teşkilatlarının seçim çalışmaları
AK Parti teşkilatlarının seçim çalışmaları
Sadullah Ergin topu CHP’ye attı
Sadullah Ergin topu CHP'ye attı
Kadınlar 20 yılda güçlendi
Kadınlar 20 yılda güçlendi
Türkiye’nin hakkaniyetli Afrika politikası
Türkiye'nin hakkaniyetli Afrika politikası
Bakan müjdeleri duyurdu! İstanbul’a yeni tünel
Bakan müjdeleri duyurdu! İstanbul'a yeni tünel
AK Parti’nin vaatleri gençleri heyecanlandırdı
AK Parti'nin vaatleri gençleri heyecanlandırdı
Daha Fazla Video Göster