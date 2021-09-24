Kahvede fahiş fiyat fırsatçılığı mı? Kafelerde fiyatlar yer yer değişiyor

Bir fincan kahve hayatımızın olmazsa olmazı hatta bir kültür. Ancak kahve bugünlerde lezzetinden ziyade fiyatıyla da gündem. Üreticide 50 gramı 4-5 lirayken normal kafelerde15 liraya hatta daha fazla fiyatlara satılabiliyor. Akıllara "acaba kahve de fahiş fiyat kıskacında mı? soruları geldi? İşte tüm merak edilenlere cevaplar…

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