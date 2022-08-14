14 Ağustos 2022, Pazar
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Kağıthane'de dehşet anları! Motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövdüler
Kağıthane’de motosiklet ile önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbeden şüpheliler, hınçlarını alamayınca otomobile taşla saldırdılar. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.