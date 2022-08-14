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Kağıthane'de dehşet anları! Motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövdüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 10:08
Güncelleme:14.08.2022 10:13
Kağıthane’de motosiklet ile önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbeden şüpheliler, hınçlarını alamayınca otomobile taşla saldırdılar. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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