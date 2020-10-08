Kaftancıoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak 'erken seçim' çıkışı: Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz!

Taksim Toplantısı adı altında gerçekleşen programın organizasyon ekibinde yer alan Politikacı Emin Şirin, söz konusu etkinlikte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına ilişkin CHP'lileri kızdıracak detayları paylaştı. Şirin, Kaftancıoğlu'na yönelttiği "Kılıçdaroğlu ve siz neden erken seçim istemiyorsunuz " sorusu üzerine "Biz seçimlere ve Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz" cevabını aldığını belirtti.