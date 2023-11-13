13 Kasım 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kadeş Antlaşması: Tarihi barış ikonu
Siyonizm de fikir babası olan Theodor Herzl'in ismini taşıyan bir gemi ile 4500 Yahudi Filistin'in Hayfa Limanı'na yanaştı. Hitler zülmünden kaçan Yahudiler, Filistinlilerin onları kabul etmesini istiyorlardı. Açtıkları pankartta "Almanlar evimizi, yuvamızı yok etti, siz de umutlarımızı yok etmeyin" yazıyordu. O gemideki Yahudilerin, Filistin'e ayak basmasının ardından çok kısa sürede İsrail devleti kuruldu. Detaylar A Haber editörü Nasuh Özer'in kaleme aldığı analiz haberinde...