Kadeş Antlaşması: Tarihi barış ikonu

Siyonizm de fikir babası olan Theodor Herzl'in ismini taşıyan bir gemi ile 4500 Yahudi Filistin'in Hayfa Limanı'na yanaştı. Hitler zülmünden kaçan Yahudiler, Filistinlilerin onları kabul etmesini istiyorlardı. Açtıkları pankartta "Almanlar evimizi, yuvamızı yok etti, siz de umutlarımızı yok etmeyin" yazıyordu. O gemideki Yahudilerin, Filistin'e ayak basmasının ardından çok kısa sürede İsrail devleti kuruldu. Detaylar A Haber editörü Nasuh Özer'in kaleme aldığı analiz haberinde...

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