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Julıan Assange serbest! Hapiste geçirdiği süre göz önüne alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 19:07
Dünyanın konuştuğu Assange davasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wıkıleaks'in kurucusu Julıan Assange yapılan anlaşma ile serbest bırakıldı. İşte o anlaşmanın detayları…
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