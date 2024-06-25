Julıan Assange serbest! Hapiste geçirdiği süre göz önüne alındı

Dünyanın konuştuğu Assange davasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wıkıleaks'in kurucusu Julıan Assange yapılan anlaşma ile serbest bırakıldı. İşte o anlaşmanın detayları…

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