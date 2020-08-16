Son dakika haberi... ABD başkan adayı Joe Biden yaptığı açıklamayla ABD’nin müdaheleci tutumunu itiraf etti. Biden, neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı? Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Gazeteci-yazar Avni Özgürel ve siyasetçi-yazar Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... ABD başkan adayı Joe Biden yaptığı açıklamayla ABD'nin müdaheleci tutumunu itiraf etti. Biden, neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Gazeteci-yazar Avni Özgürel ve siyasetçi-yazar Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

TÜRK HALKI BU GİRİŞİMLERE NASIL CEVAP VERECEĞİNİ 15 TEMMUZ'DA GÖSTERDİ

Gazeteci-yazar Avni Özgürel, "Hiç şüphesiz bu bir küstahlık. 1960'dan beri Türkiye ABD'nin darbeyi ya da darbeyi davet eden seçim kuşatmalarını gördü geçirdi bunların hepsini denedi. BU numaralar bu oyunlar yapıldı en sonuncusu da 15 Temmuz. Türk halkı girişimlere nasıl cevap vereceğini gösterdi." dedi.

BAY KEMAL'İN DOSTLARININ KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Siyasetçi-yazar Mehmet Metiner ise "Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı. Bay Kemal'in başını çektiği ittifakın arkasındaki güç odakları ortaya çıktı. Biden'ın bu açıklamaları demokratik irademize aleni bir saldırıdır. Bu itiraf hem 15 Temmuz'un darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu itirafıdır. Hem de Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların arkasındaki güç odağının ABD'nin başını çektiği o ittifaklar manzumesi olduğunun itirafıdır." ifadelerini kullandı.