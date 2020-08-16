16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Joe Biden'ın açıklaması ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı

Joe Biden'ın açıklaması ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2020 13:23
Güncelleme:16.08.2020 13:35
Son dakika haberi... ABD başkan adayı Joe Biden yaptığı açıklamayla ABD’nin müdaheleci tutumunu itiraf etti. Biden, neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı? Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Gazeteci-yazar Avni Özgürel ve siyasetçi-yazar Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... ABD başkan adayı Joe Biden yaptığı açıklamayla ABD'nin müdaheleci tutumunu itiraf etti. Biden, neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Gazeteci-yazar Avni Özgürel ve siyasetçi-yazar Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

TÜRK HALKI BU GİRİŞİMLERE NASIL CEVAP VERECEĞİNİ 15 TEMMUZ'DA GÖSTERDİ

Gazeteci-yazar Avni Özgürel, "Hiç şüphesiz bu bir küstahlık. 1960'dan beri Türkiye ABD'nin darbeyi ya da darbeyi davet eden seçim kuşatmalarını gördü geçirdi bunların hepsini denedi. BU numaralar bu oyunlar yapıldı en sonuncusu da 15 Temmuz. Türk halkı girişimlere nasıl cevap vereceğini gösterdi." dedi.

BAY KEMAL'İN DOSTLARININ KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Siyasetçi-yazar Mehmet Metiner ise "Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı. Bay Kemal'in başını çektiği ittifakın arkasındaki güç odakları ortaya çıktı. Biden'ın bu açıklamaları demokratik irademize aleni bir saldırıdır. Bu itiraf hem 15 Temmuz'un darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu itirafıdır. Hem de Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların arkasındaki güç odağının ABD'nin başını çektiği o ittifaklar manzumesi olduğunun itirafıdır." ifadelerini kullandı.

ABDde seçimi Joe Biden kazanırsa Türkiye ile ilişkileri nasıl olur? O soru A Haber canlı yayınında yanıt buldu ABD'DE SEÇİMİ JOE BİDEN KAZANIRSA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ NASIL OLUR? O SORU A HABER CANLI YAYININDA YANIT BULDU
Joe Biden kimdir, Yahudi mi? Joe Biden Türkiye için ne dedi? JOE BİDEN KİMDİR, YAHUDİ Mİ? JOE BİDEN TÜRKİYE İÇİN NE DEDİ?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Joe Bidenin skandal cümlelerine çok sert tepki AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN JOE BİDEN'İN SKANDAL CÜMLELERİNE ÇOK SERT TEPKİ
AK Partiden Bidenın Başkan Erdoğanı hedef alan açıklamalarına sert tepki AK PARTİ'DEN BİDEN'IN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ
Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun sözlerine vatandaşlardan sert tepki SON DAKİKA: 'DOSTLARLA İKTİDAR'A HALK NE DİYOR? CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ
CHPnin yeni dostları kimler? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yol arkadaşları FETÖ ve PKKya... CHP'NİN YENİ DOSTLARI KİMLER? CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU KURULTAYDA YOL ARKADAŞLARI FETÖ VE PKK'YA...
Kılıçdaroğlunun dostlarla iktidara sözleri ne anlama geliyor? CHPnin dostları kim? Ünlü anketçi A Haberde yanıtladı KILIÇDAROĞLU'NUN "DOSTLARLA İKTİDARA" SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR? CHP'NİN DOSTLARI KİM? ÜNLÜ ANKETÇİ A HABER'DE YANITLADI

Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı
Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı
MSB'den mesaj: TCG KEMALREİS...
MSB'den mesaj: TCG KEMALREİS...
Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan
Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Orta Doğu’da yeni düzen nasıl olacak?
Orta Doğu’da yeni düzen nasıl olacak?
Yunan Başbakan savaş uçaklarıyla poz verdi!
Yunan Başbakan savaş uçaklarıyla poz verdi!
Biden neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı?
Biden neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı?
Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk
Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk
Mühendislerden dikkat çeken buluş! Korona belirtisini...
Mühendislerden dikkat çeken buluş! Korona belirtisini...
Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapıyordu! Adana'da yakalandı
Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapıyordu! Adana'da yakalandı
Yıldırım: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız
Yıldırım: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız
Türk siyasetine yön vermeye kalkışan Joe Biden'a muhalefetin tepkisi ne olacak?
Türk siyasetine yön vermeye kalkışan Joe Biden'a muhalefetin tepkisi ne olacak?
Daha Fazla Video Göster