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Haberler Galeri Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki

Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki

Son dakika haberi... CHP 37. olağan kurultayını tamamladı. Tek aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği tartışmalı konseyde yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla beraber iktidar olacağız dedi. Peki Kılıçdaroğlu "Dostlar" derken kimleri kastetti? Vatandaşlar bu açıklamaya ne diyor? İşte halkın yorumu…

Giriş Tarihi: 28.07.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 13:34
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Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki

CHP 37. olağan kurultayını tamamladı. Tek aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği tartışmalı konseyde yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla beraber iktidar olacağız dedi. Peki Kılıçdaroğlu "Dostlar" derken kimleri kastetti? Vatandaşlar bu açıklamaya ne diyor? İşte halkın yorumu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki

-HDP ile iş birliğini yaptığını herkes biliyor onun. Onun desteğiyle oraya geldi. Neden saklıyor onu da izah etmiyor. Vatandaş onu da bilmiyor. Ben ona il dönem oy verdim ikinci dönem baktım HDP ile iş birliği yaptığı için oy vermedim.

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Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki

-Kılıçdaroğlu dediğin liderin bütün sözleri yalan zaten. Beni kandıramazsın ben devletine milletine saygılıyım. HDP gibi İYİ Parti gibileri kandırabilir. Onun yanında toplananlar menfaatçiler. Ülkeyi düşünenler değiller.

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Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki

- Dostlarımız derken ismini söylemediğine göre bu dostlar, toplumun söylediğinde tepki göstereceğine inandığımız terör örgütünün uzantısı olan HDP'dir.

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Son dakika: ‘Dostlarla iktidar’a halk ne diyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki

-Bir partinin hedefi millettir. Tek dostu millettir. Şöyle demesi gerekiyordu: Biz halkımız milletimizle olan dostluğumuzla beraber seçimde iktidar olmayı istiyoruz demesi gerekiyordu. O dostların anlamı bugün millet meclisinde PKK'nın arka bahçesi olan HDP ve değişik dış güçlerle birlikte aldığı yoldaki istikamettir.