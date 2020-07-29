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CHP'nin yeni dostları kimler? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yol arkadaşları FETÖ ve PKK'ya...

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Giriş: 29.07.2020 12:28
Güncelleme:29.07.2020 14:07
CHP’nin 37. Olağan kurultayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşması sırasında “Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” dedi. Bu açıklamayla birlikte CHP’nin dostları kim? Tartışması alevlendi. Bu ifadelere AK Parti ve MHP’den sert tepkiler geldi. A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, yakından takip ettiği kurultayda yaşananları da anlattı. Pazarcı, "Kılıçdaroğlu konuşması sırasında FETÖ ve PKK ile mücadeleye dair hiçbir ifade kullanmadı çünkü yol arkadaşları, ortak yol yürüyorlar onlarla ilgili elbet ifade kullanması mümkün değil" dedi.

CHP'nin 37. Olağan kurultayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşması sırasında "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" dedi. Bu açıklamayla birlikte CHP'nin dostları kim? Tartışması alevlendi. Bu ifadelere AK Parti ve MHP'den sert tepkiler geldi. A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, yakından takip ettiği kurultayda yaşananları da anlattı.

BİRLİKTE YOL YÜRÜYORLAR

Pazarcı, "CHP, Sayın Erdoğan'ı devirmek için herkesle ittifak yapabilecek bir noktaya geldi. Kurultay konuşmasının hemen başında çok ilginç ifadeler kullandı Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden içerde onların serbest bırakılması gerekir ifadesini kullandı. Konuşması sırasında FETÖ ve PKK ile mücadeleye dair hiçbir ifade kullanmadı çünkü yol arkadaşları ortak yol yürüyorlar onlarla ilgili elbet ifade kullanması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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