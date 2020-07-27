CHP'nin hafta sonu yapılan kongresinde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu artık tek başına iktidar olamayacaklarının kabullenmesinin benimsemiş olacak ki "hedefimiz ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olmak" dedi. Peki Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu'nun dostları kim ya da kimler? Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.