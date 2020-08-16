AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'in skandal cümlelerine çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Joe Biden'in skandal sözlerine Twitter'dan sert tepki gösterdi.

"DARBEYE NASIL CEVAP VERİLİR, EN SON '15 TEMMUZ'DAN BİLİYORUZ"

Ömer Çelik; Biden "Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız" derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki "darbe" seçim, "seçim" de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz. " mesajını paylaştı.



"VİRÜSE KARŞI SİYASİ DEZENFEKTANLARIMIZ YÜZDE YÜZ ETKİLİDİR"



Ayrıca Çelik, "Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hakedilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir." dedi.