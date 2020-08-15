Joe Biden kimdir, Yahudi mi? Joe Biden Türkiye için ne dedi?
Joe Biden kimdir? ABD'deki başkanlık seçimlerinde Turmp'ın rakibi olan Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözleri gündeme bomba gibi düşüyor. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı. Peki, Joe Biden kimdir, Yahudi mi? Joe Biden Türkiye için ne dedi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Joe Biden kimdir, Yahudi mi? Joe Biden Türkiye için ne dedi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Biden skandal sözlerle Türkiye'de halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıkça düşmanlık anlamına gelen ifadeler kullandı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı. Peki, Joe Biden kimdir, Yahudi mi? Joe Biden Türkiye için ne dedi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki başkan Donald Trump'a rakip olan demokratların adayı Joe Biden tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bir toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Biden, Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savundu.
Joe Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı.
"Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.
Joe Biden, skandal konuşmasında şunları kaydetti:
"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.
Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.
Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.
Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son şey. Ve onlara Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu. O dönem henüz üzerlerine gitmiyorlardı.
Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye, Rusya'ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Uzun bir zaman önce o elmadan bir ısırık aldılar. Ama şu ana kadar onlara davrandığımız şekilde davranmaya devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Yani çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş olacak.
Özellikle Doğu Akdeniz'de petrolle ilgili faaliyetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayıda başka şey... Ama cevabım 'evet, endişeliyim.'
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BİDEN'IN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ
NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.
ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.
TRUMP'IN RAKİBİ JOE BIDEN KİMDİR?
ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi Jeo Biden'in hayatı, mesleği ve siyasi tecrübeleri merak konusu oldu. Demokrat Parti'den aday olarak ABD Başkanlık yarışına katılan Joe Biden, Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde 1942 yılında dünyaya geldi. Henüz çocukken ailesi Delaware'e taşındı. Bu yüzden Pensilvanya'yı terk etmekle suçlanan Jeo Biden her iki yönetimle de iyi geçinerek siyasi bağlar kurmayı başardı. Siyasi kariyerinde altı dönem senato üyeliği olan Jeo Biden henüz 30 yaşlarının başındayken ABD'nin 47. Başkan yardımcısı seçildi.