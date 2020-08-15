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ABD'de seçimi Joe Biden kazanırsa Türkiye ile ilişkileri nasıl olur? O soru A Haber canlı yayınında yanıt buldu

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Giriş: 15.08.2020 22:29
Güncelleme:15.08.2020 22:39
ABD 3 Kasım tarihinde başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek. Seçimde Demokratların adayı olarak Donald Trump ile yarışacak olan Joe Biden'ın seçimi kazanma ihtimali ne? Eğer seçimi Biden kazanırsa ABD ile Türkiye'nin ilişkileri nasıl olur? Son anketlerde kamuoyunda hangi aday ABD'de önde? Tüm bu soruların yanıtı A Haber canlı yayınına katılan SETA Washington Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Üstün verdi.

A Haber canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Kadir Üstün, Biden'ın kazanması durumunda Obama'nın devam niteliğinde bir yol izleneceğini kaydetti. Üstün, dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınında en büyük yarayı alan ABD'de Trump'ın büyük yara aldığını ve Biden'in seçilme olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.

Biden'in başkan seçilmesinin Türkiye ile ABD ilişkilerini çok olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmediğini söyleyen SETA Washington Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Üstün, "Biden, başkan seçildiğinde Türkiye ile yakından çalışması gerektiğini anlayacaktır." dedi.

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