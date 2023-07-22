Jandarma ekipleri yangın nöbetinde! Almus Baraj Gölü çevresi botla kontrol ediliyor

Tokat'ta jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Almus Baraj Gölü çevresi botla ve kıyıdan da araçlarla kontrol ediliyor. Denetimlere ilişkin detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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