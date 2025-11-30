Memura ve 4C’liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...

DÖRT AYDA YÜZDE 5'LİK FARK BİRİKTİ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, TÜİK'in açıkladığı Temmuz–Ekim dönemi enflasyonu yüzde 10,25 oldu. Böylece memurlar ve memur emeklileri için ilk dört ayda yüzde 5 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte bakıldığında, Ocak ayına girilmeden zam oranı fiilen yüzde 16,55 seviyesine ulaştı.