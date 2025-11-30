Viral Galeri Viral Liste Memura ve 4C'liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...

Memura ve 4C'liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...

Yaklaşık 6,5 milyon memur ile memur emeklisinin ocak ayında alacağı zamla ilgili yeni bir işaret ortaya çıktı. Finansal Kurumlar Birliği'nin kasım ayına ilişkin anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Beklentiler, enflasyon farkı ve maaş artışının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları içeriyor. Hangi kesimin ne kadar zam alacağına yönelik hesaplamalar da bu verilerle yeniden gündeme taşındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 16:45
Memura ve 4C’liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...

Memurlar ile memur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zamda son aşamaya yaklaşılırken, enflasyon farkına ilişkin tablo giderek belirginleşiyor. Yüzde 11 olarak ilan edilen toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı, yılın ikinci yarısındaki fiyat artışlarının yüzde 5'i aşan bölümü üzerinden hesaplanacak. Kasım ve Aralık verileri beklenirken, son tahminler maaş artışının nasıl şekillenebileceğine dair önemli sinyaller veriyor.

Memura ve 4C’liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...

DÖRT AYDA YÜZDE 5'LİK FARK BİRİKTİ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, TÜİK'in açıkladığı Temmuz–Ekim dönemi enflasyonu yüzde 10,25 oldu. Böylece memurlar ve memur emeklileri için ilk dört ayda yüzde 5 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte bakıldığında, Ocak ayına girilmeden zam oranı fiilen yüzde 16,55 seviyesine ulaştı.

Memura ve 4C’liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...

BEKLENTİ ANKETİ YENİ İPUCU VERDİ

Kesin oranın belirlenmesi için Kasım ve Aralık enflasyonu beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı son Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi yeni bir gösterge ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyonu için yüzde 32,08 düzeyinde tahmin yapıldı. Bu senaryoda, memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7,81 olacak. Yüzde 11'lik sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 19,67'ye yükselecek.

Memura ve 4C’liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...

TABAN AYLIKLARDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİM

Beklenti gerçekleşirse taban aylıklara yansıyacak artış maaşları ciddi biçimde yukarı taşıyacak. Mevcut durumda 50 bin 503 lira olan en düşük memur maaşının, bin liralık taban aylık artışıyla birlikte 61 bin 437 liraya çıkması öngörülüyor.

Memura ve 4C’liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...

Halen 22 bin 672 lira düzeyindeki en düşük memur emeklisi aylığı ise taban artışı dahil 28 bin 132 liraya kadar yükselebilecek. Nihai oranlar, yılın son enflasyon verilerinin açıklanacağı Ocak ayının ilk günlerinde netleşecek.

SON DAKİKA