Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi sürpriz teklif! Saran’ın çağrısı yanıtsız kaldı

1 Aralık Pazartesi günü tüm dünyanın gözünü çevireceği Fenerbahçe–Galatasaray derbisine sayılı saatler kaldı. Yeni yönetimiyle çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Galatasaray ise önemli eksiklerine rağmen deplasmanda kazanarak hem puan farkını açmak hem de moral tazelemek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yaptığı teklife olumlu yanıt alamadığı öğrenildi. Peki Saran, Özbek'e ne önerdi? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.11.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:25
Beklenen an geldi… Dünyanın nefesini tuttuğu, iki kıtanın birbirine meydan okuduğu ezeli rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü sahne alıyor.

Trendyol Süper Lig'de yalnızca aralarında 1 puan farkı bulunan iki dev, liderlik koltuğu için sahaya çıkacak ve dev derbide kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak FenerbahçeGalatasaray derbisi, sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran için özel bir anlam taşıyor.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede göreve gelen Saran, başkanlık döneminin ilk büyük sınavlarından birini Kadıköy'de yaşayacak.

Saran, başkan sıfatıyla ilk İstanbul derbisi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşamıştı.

Tüpraş Stadı'nda 2-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin muhteşem geri dönüşüyle 3-2 kazandığı bu derbi, Sadettin Saran için galibiyetle taçlanan unutulmaz bir başlangıç oldu.

Göreve geldiğinden bu yana Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 6'sını kazanarak güçlü bir form grafiği yakaladı.

Sadece Samsunspor deplasmanında golsüz beraberlikle puan kaybeden sarı-lacivertliler, Saran yönetiminde sahaya yansıttığı futbol ve istikrarla dikkat çekti.

Şimdi gözler, Saran'ın başkan olarak çıkacağı ilk Galatasaray derbisinde…

Kadıköy'de oynanacak bu dev mücadele, hem liderlik yarışında kritik bir viraj hem de Saran'ın taraftarla bütünleşme sürecinde önemli bir dönemeç olacak.

Sarı-lacivertli camia, başkanlarının ilk iç saha derbisinde güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.

DURSUN ÖZBEK'İN 15'İNCİ FENERBAHÇE DERBİSİ
Galatasaray Kulübünde 2 farklı dönemde başkanlık yaşayan Dursun Özbek, lig ve kupada 14 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.

Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

2022 yılının haziran ayında yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 6 lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 6 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı.

2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa karşılaşması ise Fenerbahçe'nin ilk dakikada sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son derbi ise Ziraat Türkiye Kupası maçıydı.

Galatasaray, 2 Nisan 2025 tarihinde Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanarak rakibini kupanın dışına itmişti.

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 14 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 3'ü hükmen galibiyette atılmak üzere 16 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 7 golle karşılık verdi.

Galatasaray Kulübü başkanı olarak 14 Fenerbahçe derbisine tanık olan Dursun Özbek, bu derbileri Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık dönemlerinde yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 15. derbisini Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran döneminde izleyecek.

SARAN'DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Süper Lig'de yarın oynanacak FenerbahçeGalatasaray derbisi öncesinde Sadettin Saran, Dursun Özbek'i maçı birlikte izlemek üzere özel olarak davet etti.

DURSUN ÖZBEK REDDETTİ

Dursun Özbek ise Sadettin Saran'ın derbi davetini nazik bir biçimde geri çevirdi. Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle Saran'ın davetini reddetti.