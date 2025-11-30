30 Kasım 2025, Pazar
Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi sürpriz teklif! Saran’ın çağrısı yanıtsız kaldı
1 Aralık Pazartesi günü tüm dünyanın gözünü çevireceği Fenerbahçe–Galatasaray derbisine sayılı saatler kaldı. Yeni yönetimiyle çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Galatasaray ise önemli eksiklerine rağmen deplasmanda kazanarak hem puan farkını açmak hem de moral tazelemek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yaptığı teklife olumlu yanıt alamadığı öğrenildi. Peki Saran, Özbek'e ne önerdi? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.11.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:25