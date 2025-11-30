Dışişleri Bakanı Fidan Alman basınına konuştu: Putin kabul etmeye hazır

Fidan, her ülkenin ulusal güvenliğini koruma hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduğunu hatırlatarak, bu nedenle, halihazırda tartışılan barış anlaşmasının sadece Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için değil, aynı zamanda tüm Avrupa için kalıcı istikrar sağlamak açısından da çok önemli olduğunu bildirdi.

"TARİHİ BİR FIRSAT OLABİLİR"

Bu bağlamda, Avrupa güvenliğinin nasıl garantiye alınabileceği açısından önerilen anlaşmanın bazı maddelerinin "daha yakından" incelenmesi gerektiği mesajını veren Fidan, bunu yeni saldırıları önlemek için tarihi bir fırsat olarak gördüğüne değindi.



Fidan, böyle bir anlaşmanın, bir tarafın "hangi nedenle olursa olsun" diğerine saldırmayacağına dair "sarih taahhütler" içermesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bu konuda anlaşmaya varılabilirse, bu şekilde bölgede 50, 60, 70 yıl daha barış sağlanabilir. Belki daha da uzun." dedi.