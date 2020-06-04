İzmir'de camilerden müzik yayının provokasyonuna istenen ceza belli oldu. Camilerde ezan yerine 'Çav Bella' isimli şarkını çalınması ile ilgi olayı ile ilgili iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan CHP Eski İzmir İl Başkanı Yardımcı Banu Özdemir hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.