İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer yardım kampanyasını şova dönüştürdü!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçların kapatılması için hayırseverlere çağrı yaparak başlattığı kampanyayı şova dönüştürdü. Bakkallara Soyer’in çağrısıyla borçların kapatıldığı ifade edilen yazılar asılırken, sosyal medyaya düşen video ise olay oldu. Tepki yağdı: "Yardım bahane reklam şahane.Tam bir rezillik."