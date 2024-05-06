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Son dakika | Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde terör operasyonu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.05.2024 15:36
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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