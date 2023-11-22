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İYİ Parti'de kayıp para ve taciz tartışmaları! İstifa fırtınasının perde arkasında ne var?

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 12:04
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti’de dağılma süreci yaşanıyor. Partide kayıp para ve taciz iddiaları ayyuku çıktı. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, istifalar, taciz iddiaları ve kayıp para skandalıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İYİ Parti'de istifa fırtınasının perde arkasında ne var?  "Kayıp para" iddiasının ardı arkası kesilmiyor, gerçek ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
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