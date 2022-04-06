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İY Parti’de pasifize edilen Yavuz Ağıralioğlu neler söyledi?

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 13:25
İYİ Parti'de önce grup başkanvekilliğinden sonra parti sözcülüğünden de alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulundu. Görevden alındıktan sonra ‘bakın FETÖ’cüler ve PKK’lılar seviniyor’ diyerek sert bir çıkış yapan Yavuz Ağıralioğlu son açıklamasında, “Görev değişikliği genel başkanların uhdesinde. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım.” dedi. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.
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