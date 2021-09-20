İTÜ'de Celal Şengör protestosu! Öğrencisinin kalçasına tokat attığını anlatmıştı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir yayında kendisini kızdıran öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat atmasını söylemesinin ardından İTÜ tarafından yapılan açıklamada Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada "Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.