İtalya Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan'a hadsiz çıkış!

İtalya Başbakanı Draghi'ni hadsiz ve çirkin ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi "Bu aslında bir devlet krizidir. Bu söylemden sonra kesinlikle bir özür lazımdır. O zaman bizde İtalyan Başbakanı hakkında böyle konuşalım. Kimin böyle bir haddi var ki! Bu planlı bir harekettir." diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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