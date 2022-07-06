İsveçli Bakanlardan PKK propagandasına tepki! PKK’yı savunan 3 vekile tepki

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşma sonrası bu ülkelerde PKK'ya karşı tepkiler de büyüyor. İsveçli Bakanlar, PKK propagandası yapan Sol Parti'ye tepki gösterdi. PKK'nın 1984 yılından bu yana sivilleri katleden bir örgüt olduğuna vurgu yaptı.

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