İşte Hatay’daki örnek daire

Hatay'da afet konutlarının bir bölümü tamamlandı. Peki evler ne zaman teslim edilecek? AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, konu ile ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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