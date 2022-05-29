29 Mayıs 2022, Pazar
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İstanbul’un fethinin 569. yılı! Vatandaşlar kutlama için Atatürk Havalimanı’nda
İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk fidanlar dikilecek. A Haber ekibinden Hande Bayraktar etkinlik alanından detayları aktardı.