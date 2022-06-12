12 Haziran 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbulluların parası tazminatlara gidiyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir tazminat dalgası ile karşı karşıya. Seçimleri kazanmasının hemen ardından birçok birimde binlerce işçinin iş akdini gerekçe göstermeden fesheden İBB yönetimi, o işçilerin açtığı davaların sonuçlanmasıyla tazminat ödemeye mahkum oluyor. En düşüğü 50 bin ila 200 bin lira arasında değişen tazminat ödemeleri, İstanbul'lunun kasasından milyonlarca liranın boşu boşuna çıkacağı anlamına geliyor.