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İstanbulluların parası tazminatlara gidiyor!

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Giriş: 12.06.2022 12:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir tazminat dalgası ile karşı karşıya. Seçimleri kazanmasının hemen ardından birçok birimde binlerce işçinin iş akdini gerekçe göstermeden fesheden İBB yönetimi, o işçilerin açtığı davaların sonuçlanmasıyla tazminat ödemeye mahkum oluyor. En düşüğü 50 bin ila 200 bin lira arasında değişen tazminat ödemeleri, İstanbul'lunun kasasından milyonlarca liranın boşu boşuna çıkacağı anlamına geliyor.
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