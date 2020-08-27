İstanbul’da yerine getirilemeyen ulaşım vaatleri!

Yerel seçimlerin ardından CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ile ilgili birçok vaatte bulunmuştu. O vaatlerden birçoğu yerine getirilemedi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bu vaatleri ve yaşanan gelişmeleri konuğu İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Ilıcalı ile konuştu. Mustafa Ilıcalı vaatlerin yerine getirilmediğinin altını çizerken yolcu sayısının her geçen gün arttığını belirterek sosyal mesafenin yok olduğunu ve risklerin arttığını belirtti.