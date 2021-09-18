İstanbul'da hafta sonu trafiği! Yoğunluk yüzde 60’lara çıktı

Hafta sonu trafiği de İstanbul’da sürücüler için çileli hale geldi. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60’lara çıkmış durumda. Ana halterler ve köprülerde yoğunluk yaşanıyor. Bazı noktalarda araç arızaları mevcut. Sürücüler güzergahlarını bu duruma göre belirlemeli. Belli bölgelerde yoğunluk her geçen dakika artmaya devam ediyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayın da aktardı.

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