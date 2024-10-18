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İstanbul'da "güney Kafkasya" zirvesi! Başkan Erdoğan 4 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 17:55
İstanbul, kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli kabulleri olacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ üçüncüsü düzenlenecek olan Kafkasya bölgesel İşbirliği Platformu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
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