İstanbul'da "güney Kafkasya" zirvesi! Başkan Erdoğan 4 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul edecek

İstanbul, kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli kabulleri olacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ üçüncüsü düzenlenecek olan Kafkasya bölgesel İşbirliği Platformu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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