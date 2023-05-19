İstanbul’da 19 Mayıs etkinlikleri! Hangi yollar kapanacak?

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek hazırlıkların olduğu Taksim'den son durumu aktardı.

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