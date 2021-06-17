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İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı

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Giriş: 17.06.2021 17:38
İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personel için kurulan aşı merkezi hizmet vermeye başladı. Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, "İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanlarından biri. Burada da 70 binin üzerinde işçimiz çalışmakta. Bu işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımlarını hızlandırmak ve bir an önce aşılanmalarını sağlamak hem de iş kaybını önlemek adına burada bir alan oluşturduk. Alanda 12 kabinimiz bulunuyor. 12 kabinimizde eş zamanlı olarak Kovid-19 aşısı yapılıyor" dedi.
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İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı
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