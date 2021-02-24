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İstanbul Büyükşehir Belediyesi terörist Demirtaş'ın kitabını satışa sundu! Sosyal medya tepkileri sonrasında kaldırıldı
Terör soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın çıkarttığı "Onur Borcu" kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nın resmi internet sitesinde satışa sunuldu. Konuya ilişkin sosyal medyadan yoğun tepki gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi kitabın satışını apar topar durdurarak sayfayı yayından kaldırdı. Terörist Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.