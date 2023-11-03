İsrailli dernek başkanı Nili Kupfer-Naouri katliamı savundu: Gazze’de masum sivil nüfus yok

İsrail Forever Derneği Başkanı Nili Kupfer-Naouri, Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını savundu. "Gazze'de masum sivil nüfus yok" dedi. Dernek başkanı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise Gazze'nin tamamen yerle bir olmasını istediğini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN