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İsrailli dernek başkanı Nili Kupfer-Naouri katliamı savundu: Gazze’de masum sivil nüfus yok

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Giriş: 03.11.2023 12:01
İsrail Forever Derneği Başkanı Nili Kupfer-Naouri, Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını savundu. "Gazze'de masum sivil nüfus yok" dedi. Dernek başkanı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise Gazze'nin tamamen yerle bir olmasını istediğini belirtti.
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İsrailli dernek başkanı katliamı savundu
İsrailli dernek başkanı katliamı savundu
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