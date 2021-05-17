İsrail'den Gazze'de soykırım! 190'ın üzerinde şehit var

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Esat Fırat sıcak bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

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