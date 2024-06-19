İsrail Hizbullah’a mı saldıracak?

İsrail bayramda da da durmadı. Gazze Şeridi'nin tamamını hedef alan saldırılarda çok sayıda Filistinli katledildi. Refah sınır kapısı da İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor. Yardımların girişine izin verilmeye şeritte, binlerce çocuk açlık nedeniyle ölümle yüz yüze. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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