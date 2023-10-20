20 Ekim 2023, Cuma
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İsrail-Hamas savaşında 13. gününde neler yaşandı?
İşgalci İsrial'in abluka altına aldığı Gazze'de saldırılar kesintisiz sürüyor. Bugün o çatışmaların 14. günü girmiş bulunmaktayız. Peki, çatışmanın 13. gününde yani dün neler yaşandı?
SAVAŞIN 13. GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?
- İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI
- İSRAİL GAZZE'DEKİ RUM ORTODOKS KİLİSESİ'NE SALDIRDI: 2 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
- KUDÜS PATRİKLİĞİ İSRAİL BOMBARDIMANINI KINADI
- İSRAİL, ABD'NİN TAHSİS ETTİĞİ AMERİKAN ZIRHLI SUV'LARININ İLK SEVKİYATINI ALDI
- İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU VE SAVUNMA BAKANI GALLANT SINIRA YAKIN BİRLİKLERİNİ ZİYARET ETTİ
- FİLİSTİNLİ AİLELER GAZZE'NİN GÜNEYİNE, BM KAMPLARINA KAÇMAYA DEVAM ETTİ
- İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARINDA HER 15 DAKİKADA 1 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ KAYDEDİLDİ