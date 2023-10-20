İsrail Gazze’de Vietnam’ı mı yaşayacak? ABD kime tetiği çektirmek istiyor?

İsrail katliamı 14. gününde... Katil İsrail güçleri Gazze’de hastane, okul, cami, kiliseleri vuruyor. Savaş yer altına mı inecek? Pentagon kışkırtarak hangi ülkeleri savaşa çekme planı yapıyor? ABD, Rusya ve bölge ülkelerinin maslarındaki senaryolar neler? Filistinli Gazeteci Muhammed Abu Takiya ve Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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