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‘Işık hadisesine’ yoğun ilgi!  256 yıl önce yaptırıldı

İHA
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Giriş: 23.09.2021 11:33
Siirt'te sabah namazında toplanan vatandaşlar, İbrahim Hakkı hazretleri tarafından 256 sene önce yaptırdığı ışık düzeneği ile güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah hazretlerinin başucunu aydınlattığı 'Işık hadisesini' merakla seyretti. Programda Bakan Soylu da yer aldı.
‘Işık hadisesine’ yoğun ilgi!  256 yıl önce yaptırıldı
‘Işık hadisesine’ yoğun ilgi!  256 yıl önce yaptırıldı
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