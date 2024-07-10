Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Teröristlere yönelik operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesidne kararlılıkla sürerken Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Öte yandan teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN