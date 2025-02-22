İlk aşamanın son takası bugün! Hamas 6 rehineyi serbest bıraktı

Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu bugün yapılacak. Hamas 7. esir takasında 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bıraktı. Hamas, bugün serbest bırakılacak son 6 İsrailli rehinenin isimlerini, Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham Al-Sayed ve Avera Mengisto olarak açıkladı.

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