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İlk aşamanın son takası bugün! Hamas 6 rehineyi serbest bıraktı

İlk aşamanın son takası bugün! Hamas 6 rehineyi serbest bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 11:22
Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu bugün yapılacak. Hamas 7. esir takasında 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bıraktı. Hamas, bugün serbest bırakılacak son 6 İsrailli rehinenin isimlerini, Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham Al-Sayed ve Avera Mengisto olarak açıkladı.
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İlk aşamanın son takası bugün! Hamas 6 rehineyi serbest bıraktı
Hamas 6 rehineyi serbest bıraktı
Hamas 6 rehineyi serbest bıraktı
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