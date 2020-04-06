İletişim Başkanlığı "En büyük zenginliğimiz birliğimiz" sloganıyla yeni video paylaştı

İletişim Başkanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin bir video paylaştı. İletim Başkanı Fahrettin Altun resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'birlik' vurgusunun yapıldığı videoyu "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyası, eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma içerisinde devam ediyor. En büyük zenginliğimiz birliğimiz" mesajıyla duyurdu. Paylaşım kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.