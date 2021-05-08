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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'in terör saldırısına sert tepki!

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Giriş: 08.05.2021 02:05
Güncelleme:08.05.2021 02:28
İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'in Filistin'deki terör saldırısına ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Altun "Filistin'de bir işgal girişimi yapıldığını ifade eden Altun, İsrail'in saldırıları yaparken bile dünyaya yalan söylediğini ifade etti. İslam dünyasının bu zulüm düzenine karşı çıkması gerektiğini söyleyen Altun, ucuz bir takım yönlendirmelerle Filistin davasından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'in Filistin'deki terör saldırısına ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

ZULÜM DÜZENİNE KARŞIYIZ

Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözlerini hatırlatarak sözlerine başlayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye olarak uluslararası statükoya ve zulüm düzenine karşı çıktıklarını belirtti.

İSRAİL SALDIRIRKEN BİLE DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİ

Filistin'de bir işgal girişimi yapıldığını ifade eden Altun, İsrail'in saldırıları yaparken bile dünyaya yalan söylediğini ifade etti. İslam dünyasının bu zulüm düzenine karşı çıkması gerektiğini söyleyen Altun, ucuz bir takım yönlendirmelerle Filistin davasından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALIDIR

Batı medyasında bu saldırı sonrasında bir kınama bile olmadığını söyleyen Altun, orta doğuda kalıcı bir barış için İsrail'in zulüm düzeninin ortadan kalkması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE ZULÜMLERE ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE DUR DİYOR

Bu işgal politikasının son bulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Altun, bu saldırının bir zulüm düzeninin sonucu olduğunu ifade etti. İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi için Türkiye'nin daha fazla güçlenmesi gerektiğini söyleyen Altun, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu zulümlere dur diyebildiğini ifade etti.

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