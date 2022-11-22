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İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 11:28
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ve İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve sayısız öğrenci yetiştirmiş olan Hadis Alimi Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti.
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