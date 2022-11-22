İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ve İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve sayısız öğrenci yetiştirmiş olan Hadis Alimi Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti.