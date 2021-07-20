İki doz aşı arası neden 3 haftaya çekildi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

BioNTech aşısında iki doz arasındaki sürenin 3 haftaya çekilmesinde bayram tatili etkisinin olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Bayramda seyahate, memlekete gidenler oldu. Riski biraz daha azaltmak, hastalanırsak da hastalığı hafif geçirmek amacıyla isteyenler, 3'üncü haftada 2'nci doz Biontech'lerini olsunlar" dedi.