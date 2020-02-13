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13.02.2020

İdlib’de neler oluyor? Esad rejimi Soçi mutabakatını nasıl ihlal etti?

Esad rejiminin gerçekleştirdiği kalleş saldırılar sonrası 14 askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı rejim tarafından yapılan alçak saldırılara anında karşılık verildiğini ve 200'den fazla Esad unsurunun etkisiz hale getirildiğini söyledi. Tüm dünyada gözler İdlib'e çevrilmişken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada "Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum." dedi. Bu sözler tüm dünyanın gündemine oturdu. A Haber, sınırın sıfır noktasında İdlib'de yaşananları ve neler olduğunu harita üzerinden tek tek aktardı. Türkiye, Esad rejiminin Soçi mutabaktında çizilen sınırların gerisine çekilmesini istiyor. Esad rejimi çatızmasızlık bölgesi ilan edilen alanları hedef alıyor. İşte bu konular A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlatıldı.

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