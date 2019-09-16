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16.09.2019
İdlib'de kim nasıl bir çözüm istiyor? | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşülen kritik Suriye zirvesinde, nasıl bir plan üzerinde durulacak? Türkiye,İran ve Rusya'nın çözüm önerilerini A Haber canlı yayınında konuşan Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Erbay değerlendirdi.
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